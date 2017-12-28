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СНГ 28.12.2017 17:42

Деды Морозы пройдут парадом по центру Москвы

Парад Дедов Морозов пройдет в центре столицы на Тверской улице в пятницу вечером.

"29 декабря Деды Морозы пройдут ярким парадом по центральным площадкам фестиваля "Путешествие в Рождество" от Тверской площади до площади Революции. Присоединиться к ним сможет любой желающий. Всех, кто придет на парад в костюме Деда Мороза, ждут не только восторженные взгляды прохожих и замечательные фотографии, но и подарок на память", - сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны" в четверг.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в новогоднем флэшмобе "Обними Деда Мороза".

Сбор Дедов Морозов запланирован в 17:30 на Тверской площади, в 18:00 начнется шествие в сторону площади Революции.

"Под зажигательные ритмы бразильских барабанов Деды Морозы прошествуют до площади Революции. Под занавес праздника, все участники и зрители смогут принять участие в розыгрыше призов", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: МОСКВА, ДЕДМОРОЗЫ, ПАРАД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]