Заместителем предправления СК Qala Heyat Sigorta стал Гасанов

Заместителем председателя правления страховой компании "Qala Heyat Sigorta" назначен Натиг Гасанов, отмечается в сообщении компании.

"Решением Совета директоров компании член Ревизионной комиссии Натиг Гасанов назначен заместителем председателя правления", - отмечается в сообщении.

Н.Гасанов работает в страховом секторе с 2012 года.

Qala Heyat Sigorta действует на страховом рынке с 2011 года. Уставный капитал компании на 1 декабря равен 12,87 млн манатов.

В январе-ноябре 2017 года премии компании составили 18 млн 606,235 тыс. манатов, выплаты – 16 млн 153,673 тыс. манатов.

А.Азизов