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Финансы 28.12.2017 17:03

Заместителем предправления СК Qala Heyat Sigorta стал Гасанов

Заместителем председателя правления страховой компании "Qala Heyat Sigorta" назначен Натиг Гасанов, отмечается в сообщении компании.

"Решением Совета директоров компании член Ревизионной комиссии Натиг Гасанов назначен заместителем председателя правления", - отмечается в сообщении.

Н.Гасанов работает в страховом секторе с 2012 года.

Qala Heyat Sigorta действует на страховом рынке с 2011 года. Уставный капитал компании на 1 декабря равен 12,87 млн манатов.

В январе-ноябре 2017 года премии компании составили 18 млн 606,235 тыс. манатов, выплаты – 16 млн 153,673 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, РУКОВОДСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]