Заместителем предправления СК Qala Heyat Sigorta стал Гасанов

Заместителем председателя правления страховой компании "Qala Heyat Sigorta" назначен Натиг Гасанов, отмечается в сообщении компании.
"Решением Совета директоров компании член Ревизионной комиссии Натиг Гасанов назначен заместителем председателя правления", - отмечается в сообщении.
Н.Гасанов работает в страховом секторе с 2012 года.
Qala Heyat Sigorta действует на страховом рынке с 2011 года. Уставный капитал компании на 1 декабря равен 12,87 млн манатов.
В январе-ноябре 2017 года премии компании составили 18 млн 606,235 тыс. манатов, выплаты – 16 млн 153,673 тыс. манатов.
А.Азизов
У Рогозина в Баку состоялись переговоры с президентом Азербайджана
В Азербайджане появится новый новостной канал
Азербайджан во второй половине 2018 года будет председательствовать в ОЧЭС - МИД
Мехрибан Алиева признана спортивным организатором года
Азербайджан в 2017 году распространил систему ASAN Visa на 14 стран - МИД
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Тегеранская полиция больше не намерена арестовывать женщин, чья одежда не соответствует исламскому дресс-коду - СМИ
ЕС: нападение на культурный центр Кабула - не только жестокий акт насилия, но и атака на свободу слова и демократию
Юридическая комиссия молдавского парламента запрашивает КС о процедуре временного отстранения президента
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Новогодняя скидка от Nar: Получи еще больше интернета с безлимитными пакетами Turbo
Филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
Азербайджанская компания Global Energy Solutions начала деятельность в Казахстане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»