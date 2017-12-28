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Дальнее зарубежье 28.12.2017 17:57

Налоговая реформа в США приведет к снижению расходов на благотворительность на $21 млрд - эксперт

Изменения в налоговом законодательстве США могут привести к тому, что отчисления на благотворительность в 2018 году снизятся на $21 млрд по сравнению с 2017 годом, полагает эксперт MarketWatch Патрик Руни.

По его мнению, частные лица сократят пожертвования на $13,1 млрд, компании - на $1,3 млрд, а отчисления, которые переходят благотворительным фондам по завещаниям покойных граждан, снизятся на $7 млрд.

Традиция перечислять значительные суммы на благотворительность в США (в 2016 году частные лица пожертвовали $282 млрд) во многом поддерживается налоговыми инициативами - в частности, американцы могут вычитать часть пожертвований из своей налоговой декларации по итогам года.

Однако различные нововведения в Налоговый кодекс, включая увеличение размера стандартного налогового вычета и снижение ставки налога на доходы для самых состоятельных граждан, снижают стимулы для отчислений в благотворительные организации.

Кроме того, значительные налоговые послабления при передаче на благотворительность средств покойных граждан, по мнению экспертов, не сильно повлияют на ситуацию в целом, поскольку они применимы лишь к незначительному числу наиболее обеспеченных американцев, однако могут привести к снижению пожертвований в течение их жизни.

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Тэги: США, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, НАЛОГИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]