В Италии перевернулся автобус, 15 человек пострадали

На юге Италии близ города Реджо-ди-Калабрия перевернулся автобус, минимум 15 человек получили травмы, сообщает в четверг агентство АНСА.

Автобус, в салоне которого ехали 45 пассажиров, следовал по шоссе A2 из города Урбино в области Марке в сицилийский город Катания. Две женщины получили серьезные ранения, в настоящий момент их жизнь вне опасности.

Пострадавших в ДТП направили в больницы Реджо-ди-Калабрия.