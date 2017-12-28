Азербайджан в 2017 году распространил систему ASAN Visa на 14 стран - МИД

Азербайджан в 2017 году включил 14 иностранных государств в список стран, гражданам которых выдается электронная виза через систему «ASAN Visa», сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Для продвижения и развития туризма в нашей стране, в результате принятых мер по упрощению процедуры выдачи электронных виз иностранцам и лицам без гражданства, желающим посетить Азербайджан, 14 государств были включены в список стран электронной визы через систему «ASAN Visa», - подчеркивается в сообщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что посольства Азербайджана приняли меры по повышению эффективности в выдаче виз, а также по увеличению выдачи электронных туристических виз.

«В то же время были подписаны соответствующие соглашения с различными странами для осуществления безвизового режима для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта»,- отмечается в информации.

Согласно сообщению, выдача и условия использования электронных виз с помощью системы «ASAN Visa» была подготовлена и подтверждена МИД и службой «ASAN».

Кроме того, МИД отмечает, что в 2017 году в Азербайджане открылись посольства Перу и Коста-Рики. В целом же, в стране действуют 64 посольства, 12 представительств международных организаций и 4 генеральных консульства.

Ф.Исазаде