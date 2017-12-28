Азербайджан в 2017 году распространил систему ASAN Visa на 14 стран - МИД

Азербайджан в 2017 году включил 14 иностранных государств в список стран, гражданам которых выдается электронная виза через систему «ASAN Visa», сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Для продвижения и развития туризма в нашей стране, в результате принятых мер по упрощению процедуры выдачи электронных виз иностранцам и лицам без гражданства, желающим посетить Азербайджан, 14 государств были включены в список стран электронной визы через систему «ASAN Visa», - подчеркивается в сообщении МИД.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что посольства Азербайджана приняли меры по повышению эффективности в выдаче виз, а также по увеличению выдачи электронных туристических виз.
«В то же время были подписаны соответствующие соглашения с различными странами для осуществления безвизового режима для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта»,- отмечается в информации.
Согласно сообщению, выдача и условия использования электронных виз с помощью системы «ASAN Visa» была подготовлена и подтверждена МИД и службой «ASAN».
Кроме того, МИД отмечает, что в 2017 году в Азербайджане открылись посольства Перу и Коста-Рики. В целом же, в стране действуют 64 посольства, 12 представительств международных организаций и 4 генеральных консульства.
Ф.Исазаде
У Рогозина в Баку состоялись переговоры с президентом Азербайджана
В Азербайджане появится новый новостной канал
Азербайджан во второй половине 2018 года будет председательствовать в ОЧЭС - МИД
В 2017 году в мире нашли меньше всего нефти в истории
Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2018г превысит 60 млрд манатов
Президент Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2018г
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Тегеранская полиция больше не намерена арестовывать женщин, чья одежда не соответствует исламскому дресс-коду - СМИ
ЕС: нападение на культурный центр Кабула - не только жестокий акт насилия, но и атака на свободу слова и демократию
Юридическая комиссия молдавского парламента запрашивает КС о процедуре временного отстранения президента
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Новогодняя скидка от Nar: Получи еще больше интернета с безлимитными пакетами Turbo
Филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
Азербайджанская компания Global Energy Solutions начала деятельность в Казахстане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»