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СНГ 28.12.2017 18:16

Порошенко поручил возобновить переговоры с Москвой о возвращении украинцев, находящихся в тюрьмах РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией относительно возвращения украинцев, которые находятся в заключении на территории РФ.

"Я дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией относительно возвращения тех, кто находится в России, и тех, кто находится на оккупированных территориях", - сказал П.Порошенко в ходе посещения Одесской области в четверг.

Он подчеркнул, что Украине не может их ни забыть, ни предать.

"Ключевое - мы пообещали, что тех несколько десятков украинцев, которые все еще остаются в плену, а также лучших наших воинов, спецназовцев, нацгвардейцев - что мы их вернем. Вернем всех", - сказал П.Порошенко.

По словам президента, Украина будет бороться за каждого своего гражданина.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, РОССИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]