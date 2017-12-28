Порошенко поручил возобновить переговоры с Москвой о возвращении украинцев, находящихся в тюрьмах РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией относительно возвращения украинцев, которые находятся в заключении на территории РФ.

"Я дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией относительно возвращения тех, кто находится в России, и тех, кто находится на оккупированных территориях", - сказал П.Порошенко в ходе посещения Одесской области в четверг.

Он подчеркнул, что Украине не может их ни забыть, ни предать.

"Ключевое - мы пообещали, что тех несколько десятков украинцев, которые все еще остаются в плену, а также лучших наших воинов, спецназовцев, нацгвардейцев - что мы их вернем. Вернем всех", - сказал П.Порошенко.

По словам президента, Украина будет бороться за каждого своего гражданина.