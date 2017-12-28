Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0259 RUR   0.0295 GBR   2.282 TRY   0.4457

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.64 Brent   66.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 30 Дек 11° 31 Дек

ТЭК 28.12.2017 17:39

Порошенко ставит условия для возобновления закупок Украиной российского газа

Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия - ИФ) стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста", - сказал глава государства в ходе рабочей поездки в Одесскую область в четверг.

При этом П.Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власти Украины готовы пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Поясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствия коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки "голубого топлива" из РФ, президент отметил, что "20 лет Украина была на "иголке" коррупции и зависимости от российского газа". И только решительными действиями, том числе в международных судах, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ, подчеркнул он.

В этой связи П.Порошенко напомнил, что "Нафтогаз Украины" недавно выиграл тяжбу с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ГАЗ, ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ


Похожие новости


Порошенко поручил возобновить переговоры с Москвой о возвращении украинцев, находящихся в тюрьмах РФ Патрушев предупредил об опасных последствиях военной помощи США Украине В МИД РФ не ждут скорого сближения подходов Москвы и Вашингтона к урегулированию украинского кризиса Климкин не исключает введения виз для россиян в 2018 году Саакашвили заявил, что его арест в Украине - это совместная операция ФСБ и СБУ Путин: США глубоко вовлечены в процесс урегулирования конфликта на Украине

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]