Порошенко ставит условия для возобновления закупок Украиной российского газа

Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.
"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия - ИФ) стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста", - сказал глава государства в ходе рабочей поездки в Одесскую область в четверг.
При этом П.Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власти Украины готовы пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".
Поясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствия коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки "голубого топлива" из РФ, президент отметил, что "20 лет Украина была на "иголке" коррупции и зависимости от российского газа". И только решительными действиями, том числе в международных судах, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ, подчеркнул он.
В этой связи П.Порошенко напомнил, что "Нафтогаз Украины" недавно выиграл тяжбу с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
У Рогозина в Баку состоялись переговоры с президентом Азербайджана
В Азербайджане появится новый новостной канал
Азербайджан во второй половине 2018 года будет председательствовать в ОЧЭС - МИД
Мехрибан Алиева признана спортивным организатором года
Азербайджан в 2017 году распространил систему ASAN Visa на 14 стран - МИД
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Тегеранская полиция больше не намерена арестовывать женщин, чья одежда не соответствует исламскому дресс-коду - СМИ
ЕС: нападение на культурный центр Кабула - не только жестокий акт насилия, но и атака на свободу слова и демократию
Юридическая комиссия молдавского парламента запрашивает КС о процедуре временного отстранения президента
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Новогодняя скидка от Nar: Получи еще больше интернета с безлимитными пакетами Turbo
Филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
Азербайджанская компания Global Energy Solutions начала деятельность в Казахстане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»