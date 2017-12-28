Президент Алиев закрепил за Минэкономики функции регулирования деятельности торгпредов за рубежом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил расширение функций министерства экономики.
И.Алиев в четверг подписал указ об изменениях в мерах по совершенствованию деятельности Минэкономики.
В соответствии с этими изменениями, в функции ведомства входит обеспечение деятельности торговых представителей Азербайджана в зарубежных посольствах и консульствах, материально-технического и финансового обеспечения их аппарата.
Кроме этого, министр экономики по согласованию с президентом Азербайджана утверждает (освобождает) торговых представителей за рубежом.
А.Азизов
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