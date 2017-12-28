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СНГ 28.12.2017 18:48

Неверов и его коллеги по фракции в Думе поставят подписи в поддержку Путина для регистрации на выборах президента

Депутаты, представляющие парламентское большинство Госдумы, поставят свои подписи в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента РФ, заявил "Интерфаксу" в четверг руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Сергей Неверов.

"Я не сомневаюсь, что каждый депутат проявит в данном случае свою активную позицию", - сказал он.

Сам С.Неверов также поставит подпись в поддержку В.Путина.

Он полагает, что депутаты-единороссы призовут своих единомышленников последовать их примеру и поддержать своими подписями кандидата.

С.Неверов обратил внимание на то, что В.Путин, на съезде "Единой России" в субботу выступил фактически с программным заявлением. Как считает лидер парламентского большинства, депутаты в предвыборный период помогут избирателям ознакомиться с этим заявлением.

В четверг Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения В.Путина на выборах марта 2018 года, а также ее уполномоченных.

Теперь В.Путин сможет начать сбор подписей в свою поддержку. По закону их должно быть не менее 300 тысяч.

Глава Высшего совета "Единой России", член инициативной группы избирателей Борис Грызлов ранее высказал мнение, что В.Путин соберет в свою поддержку больше подписей, чем это требует закон.

"Мы уже можем говорить, что подписей будет собрано более 300 тысяч, требуемых законом", - сказал Б.Грызлов журналистам во вторник.

По его словам, участие в группе поддержки представителей разных общественных и социальных слоев свидетельствует об исключительно широкой поддержке действующего президента. "В свою очередь, "Единая Россия" постарается выполнить роль координатора работы группы и обеспечить согласованность, эффективность ее работы, что соответствует задачам партии большинства", - подчеркнул политик.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ВЫБОРЫ, ПОДПИСИ


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