Вопрос участия сирийских курдов и оппозиции в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи прорабатывается - МИД РФ

Вопрос об участии сирийских курдов, оппозиции, других политических движений в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи находится в комплексной проработке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается темы участия курдских представителей в работе Конгресса, который состоится в конце января в Сочи, то как по представителям курдских политических движений, общественных деятелей, так и по другим политическим, общественным движениям, представителям оппозиции - внутрисирийской и той, которая базируется за рубежом - все это в комплексе находится сейчас в проработке", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что в новом году "все параметры проведения этого мероприятия будут опубликованы".