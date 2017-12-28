В МИД РФ ничего не знают о планах визита в Москву Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей ничего неизвестно о визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву, равно как и о встрече министров иностранных дел РФ и КНДР.

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча министров иностранных дел России и Северной Кореи, М.Захарова на брифинге в четверг сказала: "О таких конкретных планах мне, честно говоря, неизвестно".

Так же она ответила на вопрос о возможности визита в РФ северокорейского лидера Ким Чен Ына.