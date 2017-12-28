В Азербайджане создается Агентство по развитию МСП

Публичное юридическое лицо "Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства" создается в Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ "О совершенствовании системы управления в сфере малого и среднего предпринимательства".

Агентство будет подчиняться министерству экономики.

В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

В составе Агентства будут действовать "Дома малого и среднего предпринимательства".

Управление агентством будет осуществлять Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек. Председателем НС является министр экономики.

Текущее управление советом осуществляет исполнительный директор, который назначается со стороны министра экономики (по согласованию с президентом Азербайджана).

А.Азизов