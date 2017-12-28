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СНГ 28.12.2017 19:46

Украина не передала Донбассу свидетеля по делу о сбитом малазийском "Боинге", говорит глава СБУ

Украинская сторона в рамках состоявшегося в среду обмена удерживаемыми лицами не передавала представителям самопровозглашенных республик свидетеля по делу о сбитом малазийском "Боинге" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя информацию о том, что в списках на обмен был заявлен человек, который якобы имел отношение к трагедии с "Боингом", глава СБУ сказал: "Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель по делу о сбитом малазийском "Боинге".

При этом В.Грицак подчеркнул: "Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли этого сделать ни при каких обстоятельствах".

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

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Тэги: УКРАИНА, ОБМЕН, МН17, СВИДЕТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]