Украинская сторона в рамках состоявшегося в среду обмена удерживаемыми лицами не передавала представителям самопровозглашенных республик свидетеля по делу о сбитом малазийском "Боинге" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, заявляет глава СБУ Василий Грицак.
В интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя информацию о том, что в списках на обмен был заявлен человек, который якобы имел отношение к трагедии с "Боингом", глава СБУ сказал: "Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель по делу о сбитом малазийском "Боинге".
При этом В.Грицак подчеркнул: "Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли этого сделать ни при каких обстоятельствах".
"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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