Президент Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2018г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2018 год.
Доходы Госнефтефонда на 2018 год прогнозируются в размере 11 млрд 559 млн 956,2 тыс. манатов, расходы - 9 млрд 730 млн 221,8 тыс. манатов.
Доходы ГНФАР на текущий год рассчитаны из средней цены на нефть в $45 за баррель.
Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2018 году составят 9 млрд 723 млн 786,1 тыс. манатов или 84,1% всех доходов фонда на текущий год.
Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 774,172 млн манатов, доходы от управления валютными активами ГНФАР – 1 млрд 42 млн 46,1 тыс. манатов.
Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 16,34 млн манатов, поакровые платежи – 3,612 млн манатов.
В структуре расходов фонда, 9 млрд 216 млн манатов или 94,7% составят трансферты в госбюджет Азербайджана, 200 млн манатов – расходы на мероприятия по улучшению социально-бытовых и жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, на проект по реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 90 млн манатов, на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 176,128 млн манатов.
Кроме того, в структуре расходов ГНФАР на 2018 год на Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом – 16 млн 218 тыс. манатов, на расходы, связанные с управлением фондом – 31 млн 875,8 тыс.
Доходы ГНФАР на 2017 год составляют 10 млрд 813 млн 861,6 тыс. манатов, расходы - 15 млрд 242 млн 928 тыс. манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
У Рогозина в Баку состоялись переговоры с президентом Азербайджана
В Азербайджане появится новый новостной канал
Азербайджан во второй половине 2018 года будет председательствовать в ОЧЭС - МИД
Мехрибан Алиева признана спортивным организатором года
Азербайджан в 2017 году распространил систему ASAN Visa на 14 стран - МИД
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Тегеранская полиция больше не намерена арестовывать женщин, чья одежда не соответствует исламскому дресс-коду - СМИ
ЕС: нападение на культурный центр Кабула - не только жестокий акт насилия, но и атака на свободу слова и демократию
Юридическая комиссия молдавского парламента запрашивает КС о процедуре временного отстранения президента
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Новогодняя скидка от Nar: Получи еще больше интернета с безлимитными пакетами Turbo
Филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
Азербайджанская компания Global Energy Solutions начала деятельность в Казахстане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»