Президент Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2018г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2018 год.

Доходы Госнефтефонда на 2018 год прогнозируются в размере 11 млрд 559 млн 956,2 тыс. манатов, расходы - 9 млрд 730 млн 221,8 тыс. манатов.

Доходы ГНФАР на текущий год рассчитаны из средней цены на нефть в $45 за баррель.

Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2018 году составят 9 млрд 723 млн 786,1 тыс. манатов или 84,1% всех доходов фонда на текущий год.

Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 774,172 млн манатов, доходы от управления валютными активами ГНФАР – 1 млрд 42 млн 46,1 тыс. манатов.

Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 16,34 млн манатов, поакровые платежи – 3,612 млн манатов.

В структуре расходов фонда, 9 млрд 216 млн манатов или 94,7% составят трансферты в госбюджет Азербайджана, 200 млн манатов – расходы на мероприятия по улучшению социально-бытовых и жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, на проект по реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 90 млн манатов, на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 176,128 млн манатов.

Кроме того, в структуре расходов ГНФАР на 2018 год на Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом – 16 млн 218 тыс. манатов, на расходы, связанные с управлением фондом – 31 млн 875,8 тыс.

Доходы ГНФАР на 2017 год составляют 10 млрд 813 млн 861,6 тыс. манатов, расходы - 15 млрд 242 млн 928 тыс. манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов