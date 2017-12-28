В 2017 году в мире нашли меньше всего нефти в истории

Совокупные запасы всех новых месторождений нефти и газа, открытых в 2017 году, составили минимальные за всю историю подсчета показателя 6,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента, говорится в отчете норвежской компании Rystad Energy.
При этом около 1 млрд баррелей из указанной цифры никогда не будут извлечены, поскольку их добыча нерентабельна, считают эксперты.
"Ничего подобного не наблюдалось с 1940-х годов, - сказал старший аналитик Rystad Соня Млада Пассос. - Нам нужно осознать, что столь низкое число открытых месторождений представляет большую угрозу для поставок нефти в десятилетней перспективе".
Средний объем запасов открытых в 2017 году месторождений составил примерно 100 млн баррелей н.э. против порядка 150 млн баррелей в 2012 году.
Самое большое опасение экспертов вызывает тот факт, что новые месторождения восполнили истощившиеся ресурсы лишь на 11%. В 2012 году показатель составлял более 50%. При этом полностью компенсировать истощившиеся месторождения в последний раз удалось в 2006 году.
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