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СНГ 28.12.2017 20:53

ВВП Казахстана в 2017г может вырасти более чем на 4%, в 2018г - на 3,1% - министр

Экономика Казахстана может достичь более чем 4%-ного роста по итогам 2017 года, считает министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

"Горнорудная сфера, торговля, строительство, транспорт и логистика - это будут те сектора, по которым в декабре будет значительный рост, и по итогам года мы достигнем 4% роста ВВП, и, может быть, даже чуть выше", - сказал Т.Сулейменов в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан".

Глава ведомства отметил, что росту способствует то, что в декабре цена на нефть находится выше прогнозного уровня.

"На фоне улучшившейся конъюнктуры на нефть - по декабрю она составит в среднем $62-63 за баррель. Был большой объем добычи, порядка 8-9 млн тонн нефти", - сказал министр.

"Ясно, что торговля в предновогодний период активизируется. А торговля - это у нас не меньше, чем весь горнорудный сектор (порядка 18% в структуре ВВП - ИФ). Мы видим определенную тенденцию, что в строительстве крупные объекты завершаются по итогам года. (. . .) Мы ожидаем, что до 31 декабря все эти процедуры будут завершены, и строительная сфера покажет рост", - отметил Т.Сулейменов.

В 2018 году рост экономики Казахстана прогнозируется на уровне 3,1%, сообщил он.

"Наш прогноз на 2018 год чуть скромнее (чем в 2017 году - ИФ), где-то прогнозируем 3,1%", - сказал Т.Сулейменов в интервью.

"Во-первых, мы подошли достаточно консервативно к цене на нефть. Мы в макропрогнозе и бюджетных параметрах заложили $45 за баррель, но, как вы знаете, мы это утверждаем где-то в августе-сентябре. Соответственно, на тот момент ценовая конъюнктура была не такая, как сейчас, была порядка $50-52. Сейчас $62, и надо будет смотреть, насколько это устойчиво. Поэтому $45 за баррель - это однозначно, на чем мы пока будем стоять", - отметил министр.

"Если будет макроэкономика, внешние факторы подсказывать нечто иное, всегда на уточнении бюджета мы можем макропрогноз скорректировать", - добавил он.

Как сообщалось ранее, министерство национальной экономики Казахстана ожидает роста ВВП по итогам 2017 года на 3,4%.

В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВВП, ПРОГНОЗ


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