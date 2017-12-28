Юридическая комиссия молдавского парламента запрашивает КС о процедуре временного отстранения президента

Депутаты от правящей в Молдавии коалиции обратились в Конституционный суд с запросом о временном отстранении президента от исполнения обязанностей.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба парламента, запрос от имени парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету зарегистрирован в четверг депутатами Сергеем Сырбу и Корнелиу Падневичем.

Согласно запросу, юридическая комиссия парламента просит "констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром". Они обосновали свое заявление тем, что в четверг президент Игорь Додон повторно отклонил предложение премьер-министра Павла Филипа о назначении двух вице-премьеров и пяти министров вместо членов правительства, освобожденных от должностей на прошлой неделе.

"Мы попросили КС разрешить институциональный кризис, спровоцированный повторным отказом президента назначать новых министров. Мы также попросили КС рассмотреть запрос в срочном порядке, так как в настоящее время правительство нефункционально. Я надеюсь, что к Рождеству у нас будет функциональное правительство. Возможен даже будет неприятный подарок президенту на новый год, но он сам спровоцировал этот кризис", - сказал С.Сырбу.

Дата рассмотрения запроса Конституционным судом пока не объявлена.

Как сообщалось, в четверг И.Додон повторно отклонил кандидатуры на должности двух вице-премьеров и пяти министров, предложенные П.Филипом. Он считает, что "посредством данных кандидатур правительство не будет деполитизировано, a напротив, их утверждение повлечет за собой активизацию деятельности некоторых политических субъектов".

"Их продвижение является продуктом очевидного политического сговора с целью удовлетворения интересов участников парламентской коалиции. Если речь идёт о предвыборной сделке, это напрасная трата времени, поскольку ничто не спасет это правительство от падения после парламентских выборов 2018 года", - заявил И.Додон.

На прошлой неделе по предложению премьер-министра Молдавии глава государства освободил от занимаемых должностей шестерых из девяти министров. В то же время в прошлый четверг И.Додон отклонил предложенные П.Филипом кандидатуры членов правительства - шестерых министров и вице-премьера по европейской интеграции. Он заявил, что не подпишет указы о назначениях ни при каких условиях.

Согласно законодательству, президент может отклонить предложенные кандидатуры, но только один раз. Если премьер-министр повторно выдвинет того же кандидата, президент обязан подписать указ о назначении. Согласно решению Конституционного суда, если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указы вместо президента. В соответствии с этой процедурой был назначен новый министр обороны Молдавии Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом. Для передачи полномочий президента председателю парламента или премьер-министру необходимо созвать заседание правительства, обратиться в Конституционный суд, который, после рассмотрения запроса, принимает решение о временном делегировании полномочий.