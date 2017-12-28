У Рогозина в Баку состоялись переговоры с президентом Азербайджана

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин провел в Баку переговоры с президентом Азербайджана.

"Баку. Переговоры с президентом Азербайджана по итогам встречи межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - написал Д.Рогозин на своей странице в Фейсбуке.