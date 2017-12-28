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Дальнее зарубежье 28.12.2017 19:52

США возобновляют в полном объеме выдачу виз в Турции

В госдепе США заявили в четверг, что американские власти полностью возобновляют выдачу виз в Турции и прочее визовое обслуживание.

"Государственный департамент уверен: ситуация с безопасностью значительно улучшилась, чтобы полностью восстановить визовое обслуживание в Турции", - приводят западные СМИ выдержки из заявления госдепа.

Аналогичное заявление обнародовало посольство США в Анкаре.

Турецкое посольство в Вашингтоне в ответ также сняло ограничения на визовое обслуживание для граждан США, отмечают западные СМИ.

Дипломатический скандал между США и Турцией начался в октябре после ареста в Турции представителя американского консульства - по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетуллахом Гюленом, проживающим в США. В ответ посольство США в Анкаре, а вслед за ним и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан этих двух стран.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ВИЗЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]