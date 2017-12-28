США возобновляют в полном объеме выдачу виз в Турции

В госдепе США заявили в четверг, что американские власти полностью возобновляют выдачу виз в Турции и прочее визовое обслуживание.
"Государственный департамент уверен: ситуация с безопасностью значительно улучшилась, чтобы полностью восстановить визовое обслуживание в Турции", - приводят западные СМИ выдержки из заявления госдепа.
Аналогичное заявление обнародовало посольство США в Анкаре.
Турецкое посольство в Вашингтоне в ответ также сняло ограничения на визовое обслуживание для граждан США, отмечают западные СМИ.
Дипломатический скандал между США и Турцией начался в октябре после ареста в Турции представителя американского консульства - по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетуллахом Гюленом, проживающим в США. В ответ посольство США в Анкаре, а вслед за ним и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан этих двух стран.
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