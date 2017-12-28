ЕС: нападение на культурный центр Кабула - не только жестокий акт насилия, но и атака на свободу слова и демократию

Европейский союз выразил соболезнования семьям тех, кто был убит в Кабуле в четверг в результате террористической атаки на культурный центр.

Жертвами террористов стали более 40 человек, ранены свыше 80, включая женщин и детей.

"С учетом журналистов среди жертв этот акт насилия явно является также нападением на свободу выражения мнений и демократию в Афганистане", - отмечается в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в Брюсселе.

Он заверил, что Евросоюз будет продолжать поддерживать афганские власти и население в борьбе против терроризма, а также их усилия по созданию мирного и процветающего будущего для всех афганских граждан.