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Дальнее зарубежье 28.12.2017 21:28

ЕС: нападение на культурный центр Кабула - не только жестокий акт насилия, но и атака на свободу слова и демократию

Европейский союз выразил соболезнования семьям тех, кто был убит в Кабуле в четверг в результате террористической атаки на культурный центр.

Жертвами террористов стали более 40 человек, ранены свыше 80, включая женщин и детей.

"С учетом журналистов среди жертв этот акт насилия явно является также нападением на свободу выражения мнений и демократию в Афганистане", - отмечается в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в Брюсселе.

Он заверил, что Евросоюз будет продолжать поддерживать афганские власти и население в борьбе против терроризма, а также их усилия по созданию мирного и процветающего будущего для всех афганских граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]