ЕС: нападение на культурный центр Кабула - не только жестокий акт насилия, но и атака на свободу слова и демократию

Европейский союз выразил соболезнования семьям тех, кто был убит в Кабуле в четверг в результате террористической атаки на культурный центр.
Жертвами террористов стали более 40 человек, ранены свыше 80, включая женщин и детей.
"С учетом журналистов среди жертв этот акт насилия явно является также нападением на свободу выражения мнений и демократию в Афганистане", - отмечается в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном в Брюсселе.
Он заверил, что Евросоюз будет продолжать поддерживать афганские власти и население в борьбе против терроризма, а также их усилия по созданию мирного и процветающего будущего для всех афганских граждан.
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