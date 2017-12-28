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Регион 28.12.2017 21:46

Тегеранская полиция больше не намерена арестовывать женщин, чья одежда не соответствует исламскому дресс-коду - СМИ

В полиции Тегерана заявили, что больше не будут арестовывать женщин, которые одеты не по правилам дресс-кода, введенного с момента Исламской революции 1978 - 1979 годов, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Тех, кто не соблюдают исламский дресс-код, более не будут направлять в центры задержания, а в отношении их не будут возбуждать уголовных дел", - цитирует агентство слова главы тегеранской полиции генерала Хоссейна Рахими.

В свою очередь, иранское новостное агентство "Тасним" передает, что женщинам, не соблюдающим дресс-код, придется посещать лекции в полиции.

Однако "Тасним" отмечает, что в отношении женщин, систематически нарушающих правила ношения одежды, власти будут инициировать судебные разбирательства.

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Тэги: ТЕГЕРАН, ЖЕНЩИНЫ, ОДЕЖДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]