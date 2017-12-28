Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана объявила спортивных лауреатов 2017 года.
Согласно информации, первый вице-президент Азербайджана, председатель оргкомитета IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиева признана спортивным организатором года.
Президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов стал спортивным деятелем года.
Мария Стадник (вольная борьба), Марина Дурунда (художественная гимнастика), Патимат Абакарова (таэкводно), Гаджи Алиев (вольная борьба), Магомедрасул Меджидов (бокс), Милад Беиги Харчегани (таэквондо) названы спортсменами года.
В номинации «Команда года» лауреатами стали футбольный клуб «Карабах», сборные по шахматам и дзюдо.
Главный тренер ФК «Карабах» Гурбан Гурбанов, тренер сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев и главный тренер молодежной сборной по дзюдо Эльчин Исмаилов признаны главными тренерами года.
А.Азизов
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