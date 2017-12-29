Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с Узбекистаном о совместном использовании Орто-Токойского водохранилища

Соглашение с Узбекистаном о совместном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища, расположенного в приграничном Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области (юг республики), ратифицировал парламент Киргизии, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в парламентской пресс-службе.
По словам собеседника агентства, соглашение устанавливает порядок использования водохранилища, которое ранее относилось к одному из самых спорных приграничных объектов из-за нерешенности вопросов его функционирования, регулирует вопрос финансирования затрат по его эксплуатации и техническому обслуживанию, а также определяет порядок действий сторон при возникновении чрезвычайных ситуаций на водохранилище.
"Соглашение предусматривает, что Узбекистан будет использовать 92% воды водохранилища для полива 20 тыс. гектаров земли, Киргизия будет использовать оставшиеся 8 % для полива 1,5 тыс. гектаров, контролировать режим работы объекта будет постоянно действующая комиссия", - сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что принятый документ также предусматривает, что узбекская сторона ежегодно будет выплачивать киргизской стороне до 20 млн. сомов (около $ 289 тыс.) компенсации за использование водохранилища.
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