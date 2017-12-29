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СНГ 29.12.2017 09:15

Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с Узбекистаном о совместном использовании Орто-Токойского водохранилища

Соглашение с Узбекистаном о совместном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища, расположенного в приграничном Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области (юг республики), ратифицировал парламент Киргизии, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в парламентской пресс-службе.

По словам собеседника агентства, соглашение устанавливает порядок использования водохранилища, которое ранее относилось к одному из самых спорных приграничных объектов из-за нерешенности вопросов его функционирования, регулирует вопрос финансирования затрат по его эксплуатации и техническому обслуживанию, а также определяет порядок действий сторон при возникновении чрезвычайных ситуаций на водохранилище.

"Соглашение предусматривает, что Узбекистан будет использовать 92% воды водохранилища для полива 20 тыс. гектаров земли, Киргизия будет использовать оставшиеся 8 % для полива 1,5 тыс. гектаров, контролировать режим работы объекта будет постоянно действующая комиссия", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что принятый документ также предусматривает, что узбекская сторона ежегодно будет выплачивать киргизской стороне до 20 млн. сомов (около $ 289 тыс.) компенсации за использование водохранилища.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, УЗБЕКИСТАН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]