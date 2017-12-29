Президент Узбекистана подписал указ об установлении дополнительных нерабочих дней

В новогодние праздники жители республики впервые будут отдыхать пять дней, сообщила в пятницу пресс-службы президента Узбекистана.
По данным пресс-службы, это решение предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году".
Кроме новогодних праздников, нерабочие дни добавлены на празднование Навруза, Дня независимости, а также мусульманских праздников Курбан хайит и Рамазан хайит.
Как отмечается, указ принят "в целях создания дополнительных условий для полноценного отдыха граждан в период празднования официальных дат и рационального использования работниками выходных и праздничных (нерабочих) дней в 2018 году".
В результате установления дополнительных нерабочих дней и переноса отдельных выходных дней продолжительность отдыха на Новый год составит пять дней (30 и 31 декабря - выходные дни по календарю, 1 января 2018 года - праздничный день, 2 января - дополнительный нерабочий день, 3 января - перенесенный выходной день с 6 января).
Также по пять дней жители республики смогут отмечать праздник Навруз (21 марта) и День независимости (1 сентября).
Помимо этого, учитывая роль и значение священных для мусульман праздников Курбан хайит и Рамазан хайит, начиная с 2018 года предусматривается установление трех непрерывных дней отдыха за счет переноса отдельных выходных дней на ближайшие к праздничным дням рабочие дни.
Согласно принятому документу, установление дополнительных нерабочих дней, приуроченных к праздникам Новый год, Навруз и День Независимости предусматривается за счет сокращения продолжительности трудового отпуска на три дня.
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