Президент Узбекистана подписал указ об установлении дополнительных нерабочих дней

В новогодние праздники жители республики впервые будут отдыхать пять дней, сообщила в пятницу пресс-службы президента Узбекистана.

По данным пресс-службы, это решение предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году".

Кроме новогодних праздников, нерабочие дни добавлены на празднование Навруза, Дня независимости, а также мусульманских праздников Курбан хайит и Рамазан хайит.

Как отмечается, указ принят "в целях создания дополнительных условий для полноценного отдыха граждан в период празднования официальных дат и рационального использования работниками выходных и праздничных (нерабочих) дней в 2018 году".

В результате установления дополнительных нерабочих дней и переноса отдельных выходных дней продолжительность отдыха на Новый год составит пять дней (30 и 31 декабря - выходные дни по календарю, 1 января 2018 года - праздничный день, 2 января - дополнительный нерабочий день, 3 января - перенесенный выходной день с 6 января).

Также по пять дней жители республики смогут отмечать праздник Навруз (21 марта) и День независимости (1 сентября).

Помимо этого, учитывая роль и значение священных для мусульман праздников Курбан хайит и Рамазан хайит, начиная с 2018 года предусматривается установление трех непрерывных дней отдыха за счет переноса отдельных выходных дней на ближайшие к праздничным дням рабочие дни.

Согласно принятому документу, установление дополнительных нерабочих дней, приуроченных к праздникам Новый год, Навруз и День Независимости предусматривается за счет сокращения продолжительности трудового отпуска на три дня.