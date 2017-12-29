Турецкий суд арестовал организатора выставки, на которой произошло убийство посла России Андрея Карлова

Суд в Анкаре арестовал Мустафу Тимура Озкана - организатора прошлогодней выставки, во время которой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает в четверг сайт турецкого издания "Сабах".
В качестве причины ареста М.Т.Озкана власти указали "преднамеренную попытку участвовать в убийстве" российского посла.
Кроме этого, прокуратура сообщила, что следователям удалось получить всю информацию с телефона М.М.Алтынташа, в рамках совместного с Россией расследования убийства А.Карлова.
Ранее по подозрениям в причастности к убийству российского посла были арестованы пять человек, включая трех полицейских, напоминает "Сабах".
Нападение на А.Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.
Российский посол скончался от полученных ранений.
Стрелявший в посла М.М.Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.
По данным "Сабах", в минувший вторник прокуратура Анкары сообщила, что М.М.Алтынташ лично знал проживающего в США оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена - лидера организации FETO.
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