Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0259 RUR   0.0295 GBR   2.282 TRY   0.4457

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 31 Дек 1 Янв

Регион 29.12.2017 09:29

Турецкий суд арестовал организатора выставки, на которой произошло убийство посла России Андрея Карлова

Суд в Анкаре арестовал Мустафу Тимура Озкана - организатора прошлогодней выставки, во время которой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает в четверг сайт турецкого издания "Сабах".

В качестве причины ареста М.Т.Озкана власти указали "преднамеренную попытку участвовать в убийстве" российского посла.

Кроме этого, прокуратура сообщила, что следователям удалось получить всю информацию с телефона М.М.Алтынташа, в рамках совместного с Россией расследования убийства А.Карлова.

Ранее по подозрениям в причастности к убийству российского посла были арестованы пять человек, включая трех полицейских, напоминает "Сабах".

Нападение на А.Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Российский посол скончался от полученных ранений.

Стрелявший в посла М.М.Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.

По данным "Сабах", в минувший вторник прокуратура Анкары сообщила, что М.М.Алтынташ лично знал проживающего в США оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена - лидера организации FETO.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, АРЕСТ


Похожие новости


Российский кредит Турции покроет 55% контракта на С-400 - Чемезов Турция получит четыре дивизиона С-400, цена контракта - $2,5 млрд - Чемезов Росельхознадзор с 24 по 29 декабря проверит производителей томатов в Турции Путин и Эрдоган высказались за разрешение палестино-израильского конфликта на основе международно-правовых норм Соглашение о покупке Анкарой у России ЗРС C-400 может быть подписано на этой неделе, заявляет глава МИД Турции Россельхознадзор до 15 декабря ждет от Турции перечень экспортеров томатов для инспекций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]