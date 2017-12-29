ЦБ Азербайджана в 2018г продолжит консервативную денежную политику - заявление

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2018 году продолжит проведение консервативной денежной политики.
"С учетом некоторого смягчения в фискальной политике, ЦБА в 2018 году продолжит проводить консервативную денежную политику. Для этого ЦБ обеспечит формирование адекватных монетарных условий", - отмечается в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период.
В рамках этой политики ЦБА планирует удерживать учетную ставку в "позитивной зоне" с учетом динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
"ЦБА продолжит проведение гибкой курсовой политики с целью эффективной абсорбации внешних шоков. При этом банк планирует ограниченное участие в операциях на валютном рынке с целью предотвращения краткосрочного изменения курса (если они не связаны с макроэкономическими факторами)", - подчеркивается в заявлении.
А.Азизов
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