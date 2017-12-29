Не менее 12 человек стали жертвами пожара в Нью-Йорке - мэр города

По меньшей, мере 12 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в нью-йоркском квартале Бронкс, сообщил журналистам мэр города Билл Де Блазио.
Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) приводит слова представителя мэрии, который сказал, что точное число жертв еще не установлено, оно "будет расти, это ужасно".
Пожар возник в пятиэтажном доме, не оборудованном лифтом. В борьбе с огнем принимало участие около 170 пожарных. К настоящему моменту пожар локализован, информирует АП.
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