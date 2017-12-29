США и Израиль заключили секретное соглашение по Ирану - СМИ

США и Израиль заключили секретное соглашение о сотрудничестве по противодействию политике Ирана, сообщил израильский телеканал Channel 10 News.
Стороны пришли к соглашению 12 декабря текущего года в Вашингтоне, его главной темой является противодействие реализации Ираном своей ракетно-ядерной программы, отмечается в сообщении.
Оно предусматривает реализацию на практике идеи президента США Дональда Трампа о пересмотре соглашения по иранскому атому, которую он изложил 13 октября, а также формирование совместных команд для противодействия политике Ирана в ближневосточном регионе.
Одна из команд будет занята разрушением связей Ирана с боевиками ливанского движения "Хезболла" и деятельностью иранцев в Сирии, вторая - ядерной деятельностью Тегерана, третья - иранской ракетной программой, четвертая - контролем над подготовкой "Хезболлы" и Ирана к активизации действий.
Переговоры по заключению соглашения в Белом доме вели советник американского президента по вопросам безопасности Герберт Макмастер и его израильский коллега Меир Бен-Шабат.
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