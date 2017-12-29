Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0259 RUR   0.0295 GBR   2.282 TRY   0.4457

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 31 Дек 1 Янв

Дальнее зарубежье 29.12.2017 09:32

США и Израиль заключили секретное соглашение по Ирану - СМИ

США и Израиль заключили секретное соглашение о сотрудничестве по противодействию политике Ирана, сообщил израильский телеканал Channel 10 News.

Стороны пришли к соглашению 12 декабря текущего года в Вашингтоне, его главной темой является противодействие реализации Ираном своей ракетно-ядерной программы, отмечается в сообщении.

Оно предусматривает реализацию на практике идеи президента США Дональда Трампа о пересмотре соглашения по иранскому атому, которую он изложил 13 октября, а также формирование совместных команд для противодействия политике Ирана в ближневосточном регионе.

Одна из команд будет занята разрушением связей Ирана с боевиками ливанского движения "Хезболла" и деятельностью иранцев в Сирии, вторая - ядерной деятельностью Тегерана, третья - иранской ракетной программой, четвертая - контролем над подготовкой "Хезболлы" и Ирана к активизации действий.

Переговоры по заключению соглашения в Белом доме вели советник американского президента по вопросам безопасности Герберт Макмастер и его израильский коллега Меир Бен-Шабат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Вице-президент США Пенс отложил визит в Израиль Пресс-секретарь Белого дома: Для достижения мирного урегулирования палестино-израильского конфликта США призывают стороны к спокойствию Признав Иерусалим столицей Израиля, США стали соучастником массовых убийств - Эрдоган Перевод посольства США в Иерусалим произойдет не ранее чем через два года - Тиллерсон Решение Трампа относительно Иерусалима будет обнародовано позднее - Белый дом Решение Трампа относительно Иерусалима будет обнародовано позднее - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]