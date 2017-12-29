Нефть дорожает в пятницу, Brent у $66,6 за баррель

Цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов в пятницу, трейдеры продолжают отыгрывать данные о сокращении американских запасов, но не спешат делать крупные ставки перед концом года, передает CNBC.
Нефть подорожает по итогам месяца, квартала и года. Инвесторы рассчитывают на дальнейшую ребалансировку нефтяного рынка в следующем году.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:28 увеличилась на 43 цента (0,65%) - до $66,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировка Brent с поставкой в марте повысилась $0,17 (0,26%), до $66,16 за баррель. При этом 28 декабря завершились торги по февральскому контракту - на отметке $66,72 за баррель (+0,4%).
Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подорожала на 42 цента (0,70%) - до $60,26 за баррель. Стоимость WTI накануне поднялась на 20 центов (0,3%), до $59,84 за баррель.
Волатильность нефтяного рынка резко снизилась к концу года: индекс CBOE Crude Oil Volatility Index (OVX) опустился ниже 20 пунктов, до минимума с 2014 года.
По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,61 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 3,75 млн баррелей. Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, сократился на 1,58 млн баррелей.
Резервы бензина увеличились всего на 591 тыс. баррелей, а не на 3,13 млн баррелей, как сообщил накануне Американский институт нефти (API). Запасы дистиллятов выросли на 1,09 млн баррелей.
Между тем повышение цен на природный газ в США в четверг было максимальным с декабря 2016 года из-за чрезвычайно холодной погоды, сообщает Dow Jones.
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