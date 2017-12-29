Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0259 RUR   0.0295 GBR   2.282 TRY   0.4457

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 31 Дек 1 Янв

Макроэкономика 29.12.2017 09:41

Счет текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2018г будет профицитным при цене на нефть в $45 за баррель - ЦБ

При средних ценах на нефть в $45 за баррель в 2018 году счет текущих операций платежного баланса Азербайджана будет профицитным, отмечает Центральный банк Азербайджана.

"При прогнозируемой цене на нефть в $45 за баррель ожидается профицит счета текущих операций платежного баланса. По нашим оценкам принятые решения об импортозамещении и стимулировании экспорта положительно повлияют на счет текущих операций в 2018 году и в среднесрочной перспективе", отмечается в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период.

ЦБА подчеркивает, что реализация в Азербайджане крупных энергетических проектов позитивно отразится на показателях капитала и движения финансов платежного баланса.

"За 9 месяцев текущего года профицит платежного баланса составил $1,4 млрд, тогда как в 2015-2016гг имел место дефицит. Профицит счета текущих операций за отчетный период составил 3,8% ВВП. При этом восстановление профицита связано не только с фактором улучшения ситуации на мировых рынках нефти, но и уменьшением импорта и ростом ненефтяного экспорта. В частности, продовольственный импорт сократился на 3,5%, а ненефтяной экспорт вырос на 31,3%", - подчеркивается в заявлении.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЛАНС, ПЛАТЕЖНЫЙ, ПРОФИЦИТ


Похожие новости


Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 9 месяцев превысил $1 млрд против дефицита в $1,1 млрд годом ранее – ЦБ Профицит счета текущих операций увеличится в IV квартале - Центробанк Азербайджана Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2017г может составить до $2 млрд – глава ЦБ Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии 2017г составил $786 млн против дефицита в $802 млн годом ранее – ЦБ Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале 2017г составил $380 млн против дефицита в $432 млн годом ранее – ЦБ Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I квартал составил $380 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]