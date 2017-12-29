Счет текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2018г будет профицитным при цене на нефть в $45 за баррель - ЦБ

При средних ценах на нефть в $45 за баррель в 2018 году счет текущих операций платежного баланса Азербайджана будет профицитным, отмечает Центральный банк Азербайджана.
"При прогнозируемой цене на нефть в $45 за баррель ожидается профицит счета текущих операций платежного баланса. По нашим оценкам принятые решения об импортозамещении и стимулировании экспорта положительно повлияют на счет текущих операций в 2018 году и в среднесрочной перспективе", отмечается в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2018 год и среднесрочный период.
ЦБА подчеркивает, что реализация в Азербайджане крупных энергетических проектов позитивно отразится на показателях капитала и движения финансов платежного баланса.
"За 9 месяцев текущего года профицит платежного баланса составил $1,4 млрд, тогда как в 2015-2016гг имел место дефицит. Профицит счета текущих операций за отчетный период составил 3,8% ВВП. При этом восстановление профицита связано не только с фактором улучшения ситуации на мировых рынках нефти, но и уменьшением импорта и ростом ненефтяного экспорта. В частности, продовольственный импорт сократился на 3,5%, а ненефтяной экспорт вырос на 31,3%", - подчеркивается в заявлении.
А.Азизов
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