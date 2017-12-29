Первая белорусская криптовалюта в январе может выйти на международные биржи

Создатели первой белорусской криптовалюты - талера - в январе планируют вывести ее на международные биржи.

"В январе мы выйдем на первые международные биржи", - сообщил один из создателей талера Сергей Лавриненко на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Кроме того, листинг талера планируется и на белорусских биржах, которые вскоре появятся с реализацией декрета N8 "О развитии цифровой экономики", отметил он. "Более того, мы с нашей командой сами принимаем участие в создании одной из серьезных бирж", - заметил С.Лавриненко.

Еще один создатель талера Денис Лавникевич напомнил, что первые транзакции с талером были проведены в середине сентября текущего года. По его информации, общая капитализация уже намайненых талеров (это около 3 млн) на данный момент уже превысила $1 млн.

"За последние несколько недель курс талера вырос со считанных центов до доллара где-то.(...) И дальше он будет только дорожать, это необратимый процесс", - считает он.

В то же время, как подчеркнули создатели белоруской криптовалюты, данный проект не коммерческий.

По словам Д.Лавникевича, главная цель заключалась в том, чтобы "дать стране современный финансовый инструмент, который позволит ей оставаться в русле современных тенденций", создать сообщество энтузиастов, а также проверить и подтвердить собственные компетенции в сфере блокчейна. Кроме того, они хотели "создать некий экономический инструмент, который может быть задействован в различных бизнесах", например, в разных программах лояльности.

Первые проекты по программам лояльности с партнерами, по словам С.Лавриненко, они планируют запустить в феврале. При этом он признался, что этот прогноз оптимистичный ввиду пока отсутствия соответствующей нормативной базы под декрет N8. "Но мы ожидаем, что регулятор какую-то свою позицию по законодательству уже к тому времени сформирует и в какой-то форме ее выразит, чтобы мы понимали, что остаемся в правовом поле ", - заметил он.

Как сообщалось, президент Белоруссии в декабре подписал декрет N8 "О развитии цифровой экономики", которым, в частности, в стране легализовываются криптовалюты.