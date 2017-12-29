Организаторы празднования Нового года в Берлине создадут "безопасную зону" для женщин из-за опасений сексуальных домогательств, сообщает в пятницу телеканал "Би-Би-Си".

Многие берлинцы отметят Новый год у Бранденбургских ворот, ожидается, что на мероприятии будут присутствовать сотни тысяч человек. На время проведения праздника на площади усилят меры безопасности, например, запретят проносить большие рюкзаки и алкоголь.

Женщины, столкнувшиеся с сексуальными домогательствами и харассментом, в "зоне безопасности" на улице Эбертштрассе, прилегающей к Бранденбургским воротам, смогут обратиться за помощью к сотрудникам Немецкого красного креста.

Такие меры власти города предпринимают после того, как в Кельне два года назад сотни женщин сообщили о домогательствах со стороны мужчин. Тогда полиция установила, что большинство нападавших - выходцы из стран Северной Африки, несколько человек были мигрантами из Сирии и Ирака.

События в Кельне усилили напряженность в стране в связи с большим притоком беженцев и мигрантов - в 2015 году в Германию прибыло 1,1 млн мигрантов, отмечает телеканал.