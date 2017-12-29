Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане

28 декабря в Доме поэзии города Сумгаит состоялась презентация книги - антологии современной поэзии Архангельского Севера под названием «Притяжение пространства».

В сборнике представлены произведения 19 архангельских поэтов. Этот северный край России является родиной великого русского ученого, основателя Московского государственного университета Михаила Васильевича Ломоносова. Мало кто знает, что это великий ученый тоже увлекался поэзией.

Книга издана в Баку на азербайджанском и русском языках. Это результат сотрудничества Всемирногообъединениямолодых тюркских писателей, Архангельского регионального отделения Союза писателей России и Организации азербайджанской диаспоры в Архангельской области.

На представлении книги выступил заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Накануне в РИКЦ состоялась рабочая встреча с делегацией Северного (Арктического) федерального университета и Организации азербайджанской диаспоры в Архангельской области. Были обсуждены вопросы содействия в привлечении талантливой азербайджанской молодежи на обучение в российский вуз, а также перспективы установления побратимских связей между городами Азербайджана и Архангельской области.