Доходность инвестпортфеля ГНФАР на 2018 прогнозируется 1,7%

Среднегодовой показатель доходности от управления средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2018 году прогнозируется на уровне 1,72% что на 0,21 процентный пункт выше прогноза 2017 года, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2018 год.
«В 2018 году среднегодовой показатель доходности фонда прогнозируется в 1,72%, что на 0,21 процентный пункт выше прогнозного показателя 2017 года – 1,51%», - указывает Счетная палата.
По данным палаты, в 2018 году доходность ГНФАР от инвестиций в долларах США прогнозируется на уровне 2,02630%, в фунтах стерлингах – 0,95709%, в прочих валютах (за исключением евро) – 6,9485933%.
«Доходность фонда от инвестиций в акции в американских долларах, евро и фунтах стерлингах прогнозируется по 1%, в прочих валютах – 3%. Средняя доходность ГНФАР от инвестиций в недвижимость также в долларах США, евро, фунтах стерлингах и прочих валютах – 3,98%», - отмечает Палата.
Доходы ГНФАР от управления его средствами на 2018 год прогнозируются в объеме $605,84 млн или 1 млрд 42,04 манатов, что в манатном выражении на 8,1% выше прогнозного показателя 2017 года, и на 4,5% ниже показателя ожидаемого исполнения.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
Азербайджан и Румыния обсудили вопросы военного сотрудничества
Армия Азербайджана самая сильная в регионе – министр обороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 130 раз - Минобороны Азербайджана
МВД и НАДА будут сотрудничать в сфере борьбы c незаконным оборотом допинговых средств в Азербайджане
Президент Азербайджана утвердил закон о запрете на курение в общественных местах
В Азербайджане 29 декабря будет отмечаться как профессиональный праздник работников ASAN Xidmet
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Пожар в Нью-Йорке, унесший жизни 12 человек, начался из-за игры ребенка на кухне
Рахой назвал "абсурдной" идею о возможном управлении Каталонии Пучдемоном, находящимся в Бельгии
Конституционный суд Молдавии 2 января рассмотрит запрос депутатов о временном отстранении президента от должности
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»