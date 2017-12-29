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Финансы 29.12.2017 16:01

Доходность инвестпортфеля ГНФАР на 2018 прогнозируется 1,7%

Среднегодовой показатель доходности от управления средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2018 году прогнозируется на уровне 1,72% что на 0,21 процентный пункт выше прогноза 2017 года, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2018 год.

«В 2018 году среднегодовой показатель доходности фонда прогнозируется в 1,72%, что на 0,21 процентный пункт выше прогнозного показателя 2017 года – 1,51%», - указывает Счетная палата.

По данным палаты, в 2018 году доходность ГНФАР от инвестиций в долларах США прогнозируется на уровне 2,02630%, в фунтах стерлингах – 0,95709%, в прочих валютах (за исключением евро) – 6,9485933%.

«Доходность фонда от инвестиций в акции в американских долларах, евро и фунтах стерлингах прогнозируется по 1%, в прочих валютах – 3%. Средняя доходность ГНФАР от инвестиций в недвижимость также в долларах США, евро, фунтах стерлингах и прочих валютах – 3,98%», - отмечает Палата.

Доходы ГНФАР от управления его средствами на 2018 год прогнозируются в объеме $605,84 млн или 1 млрд 42,04 манатов, что в манатном выражении на 8,1% выше прогнозного показателя 2017 года, и на 4,5% ниже показателя ожидаемого исполнения.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, ДОХОДНОСТЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]