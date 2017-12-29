Дебаты высокого уровня на тему нераспространения пройдут в СБ ООН 18 января под председательством Назарбаева

В рамках председательства Казахстана в январе 2018 года в Совете безопасности ООН пройдет ряд тематических дебатов, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. 2 января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь", - говорится в сообщении МИД.

18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством президента страны Нурсултана Назарбаева, указывается в нем.

19 января пройдут министерские дебаты на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития". Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.

25 января состоятся ежеквартальные открытые дебаты на уровне постоянных представителей стран-членов ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины.