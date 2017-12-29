Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджанской Республике Кестутис Янкаускас принял делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group НаталиейАлиевой.

В ходе встречи были затронуты перспективы расширения информационного пространства между Азербайджаном, странами каспийского региона и ЕС в рамках Caspian European Club и Caspian Energy International Media Group.

Кестутис Янкаускас отметил крайнюю важность реформ и диверсификации экономики для ЕС, проводимых сегодня в Азербайджане под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он также выразил удовлетворение информационной деятельностью Caspian European Club и Caspian Energy, отметив при этом необходимость более активного расширения информационного поля деятельности в рамках стран Восточного Партнерства - а именно Грузии, Украины, Молдовы.

Говоря об двусторонних отношениях, новоназначенный посол ЕС отметил, что на сегодняшний день отношения между ЕС и Азербайджаном развиваются положительно, и «отрадно приступить к работе в момент, когда открываются возможности для усиления этого положительного импульса и, дальнейшего развития наших отношений». «Я не буду жалеть для этого сил», - сказал Кестутис Янкаускас.

Подчеркнув стратегическую важность реализации проекта Южного Газового Коридора, глава ЕС в Азербайджане отметил, что ЕС с нетерпением ожидает его завершения. «Данный проект полностью соответствует политике ЕС в сфере диверсификации энергоресурсов. Он обеспечит Европу природным газом через альтернативный маршрут из альтернативного источника энергии, что широко приветствуется», - сказал он.

Затронув тему развития альтернативных источников энергии, Кестутис Янкаускас отметил, что сфера «зеленой» энергетики является одним из приоритетов Евросоюза. Он сообщил, что один из проектов, которому ЕС в настоящее время оказывает поддержку, это оказание содействия преобразованию порта Баку в зеленый порт», - продолжил он.

Посол также рассказал об итогах состоявшего в ноябре Саммита Восточного партнерства, отметив, что в ЕС растет понимание данных приоритетов Азербайджана. «В настоящее время мы развиваем отношения на основе взаимных прагматичных интересов. ЕС заинтересован в том, чтобы Азербайджан оставался стабильной, безопасной, многонультурной, толерантной и процветающей страной, региональным хабом, обеспечивающим связность и альтернативные энергоресурсы. Азербайджан в свою очередь заинтересован в развитии политических отношений с ЕС, заинтересован в стабильном, огромном и надежном рынке для своих продуктов, а также в новых технологиях, в современных методах управления и прогрессивных моделях реформ», подчеркнул он. К. Янкаускас заявил, что «ЕС ожидает рост понимания в Азербайджане ценностей и принципов ЕС. Существует пространство для роста этих отношений до другого уровня. Обеим сторонам необходимо внести вклад для этого», - завершил он.

В завершение встречи Посол Кестутис Янкаускас дал эксклюзивное интервью Caspian Energy, где остановился более подробно на всех аспектах, затрагивающих взаимоотношения между двумя странами и рост их политического и экономического потенциала.