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Наука и образование 29.12.2017 16:23

ГНФАР в 2018г профинансирует обучение за рубежом около 600 студентов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2018 году профинансирует обучение за рубежом 591 азербайджанского студента, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2018 год.

Финансирование будет осуществляться в рамках Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на 2007-2015гг.

В заключении отмечается, что из общего числа студентов, обучающихся в рамках госпрограммы, 281 человек завершат обучение в 2018 году.

Затраты на каждого обучающего в среднем составят 36 тыс. манатов.

В бюджете ГНФАР на 2018 год, в целом, на эти цели предусмотрено выделение 16 млн 218 тыс. манатов, что на 13,1 млн манатов или 44,6% меньше чем в 2017 году. Снижение расходов объясняется тем, что прием студентов в рамках программы прекращен, и финансирование осуществляется только студентов продолжающих свое обучение за рубежом.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНФАР, СТУДЕНТЫ, ОБУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]