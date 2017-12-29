ГНФАР в 2018г профинансирует обучение за рубежом около 600 студентов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2018 году профинансирует обучение за рубежом 591 азербайджанского студента, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2018 год.

Финансирование будет осуществляться в рамках Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на 2007-2015гг.

В заключении отмечается, что из общего числа студентов, обучающихся в рамках госпрограммы, 281 человек завершат обучение в 2018 году.

Затраты на каждого обучающего в среднем составят 36 тыс. манатов.

В бюджете ГНФАР на 2018 год, в целом, на эти цели предусмотрено выделение 16 млн 218 тыс. манатов, что на 13,1 млн манатов или 44,6% меньше чем в 2017 году. Снижение расходов объясняется тем, что прием студентов в рамках программы прекращен, и финансирование осуществляется только студентов продолжающих свое обучение за рубежом.

Б.Рустамбеков