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СНГ 29.12.2017 17:14

Граждане РФ в Эстонии смогут проголосовать на выборах президента России в Таллине, Тарту и Нарве

Находящимся в Эстонии гражданам Российской Федерации будет разрешено проголосовать на выборах президента России в марте 2018 года в посольстве РФ в Таллине и представительствах в Тарту и Нарве, сообщают в МИД республики.

"Аккредитованным в Эстонии представительствам иностранных государств разрешено организовывать выборы для граждан своих государств только с согласия министерства иностранных дел в помещениях представительства или почетного консула. Исходя из этого, им можно будет провести голосование не только в помещениях посольства в Таллине, но также в представительствах посольства в Тарту и Нарве", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МИД Эстонии.

Ранее посольство РФ обратилось в МИД Эстонии с просьбой разрешить проведение голосования на выборах президента России в марте 2018 года в городах Эстонии, где компактно проживают российские граждане.

"Мы направили ноту Министерству иностранных дел Эстонии с просьбой разрешить нам провести голосование в ряде городов, где в компактной форме проживают наши соотечественники. Это касается и консульского округа посольства и округа генерального консульства в Нарве. Пока мы окончательного ответа на наше предложение не получили", - сказал посол РФ в Эстонии Александр Петров на "Радио 4".

Он отметил, что интерес к выборам достаточно большой: "Осенью прошлого года мы проводили выборы в здании нашего посольства и в здании, где проживают наши сотрудники, но этого было явно недостаточно".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]