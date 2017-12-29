Граждане РФ в Эстонии смогут проголосовать на выборах президента России в Таллине, Тарту и Нарве

Находящимся в Эстонии гражданам Российской Федерации будет разрешено проголосовать на выборах президента России в марте 2018 года в посольстве РФ в Таллине и представительствах в Тарту и Нарве, сообщают в МИД республики.

"Аккредитованным в Эстонии представительствам иностранных государств разрешено организовывать выборы для граждан своих государств только с согласия министерства иностранных дел в помещениях представительства или почетного консула. Исходя из этого, им можно будет провести голосование не только в помещениях посольства в Таллине, но также в представительствах посольства в Тарту и Нарве", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МИД Эстонии.

Ранее посольство РФ обратилось в МИД Эстонии с просьбой разрешить проведение голосования на выборах президента России в марте 2018 года в городах Эстонии, где компактно проживают российские граждане.

"Мы направили ноту Министерству иностранных дел Эстонии с просьбой разрешить нам провести голосование в ряде городов, где в компактной форме проживают наши соотечественники. Это касается и консульского округа посольства и округа генерального консульства в Нарве. Пока мы окончательного ответа на наше предложение не получили", - сказал посол РФ в Эстонии Александр Петров на "Радио 4".

Он отметил, что интерес к выборам достаточно большой: "Осенью прошлого года мы проводили выборы в здании нашего посольства и в здании, где проживают наши сотрудники, но этого было явно недостаточно".