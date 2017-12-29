Порошенко подписал указы в рамках второго этапа судебной реформы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которые предусматривают ликвидацию в стране местных судов и создание вместо них окружных.

"Я подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призываю юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Президент напомнил, что с формированием нового Верховного суда, который был создан с помощью прозрачного конкурса и при активном участии общественности, завершился первый этап судебной реформы на Украине.

"Сегодня - второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции: мы должны приблизить суды и правосудие к людям. Не может быть больше районов без судов и судов без судей", - отметил президент.

Как сообщалось, 21 декабря 2017 года Высший совет правосудия (ВСП) согласился с проектами указа президента Украины, которые предусматривают ликвидацию 142 местных судов и создание вместо них 74 окружных.

В частности, проекты указов предусматривают ликвидацию 10 райсудов в Киеве. Вместо них планируется создать 6 окружных судов. Кроме того, вместо ликвидированных Печерского и Голосеевского районных судов планируется создать Центральный окружной суд Киева.

28 декабря заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов сообщил, что реструктуризация судов в рамках судебной реформы будет проходить в 2018 году. "Будут создаваться окружные суды, объединяющие два-три района. Стандартным количеством должно быть 9-12 судей в окружном суде. Это не значит, что гражданам придется ездить в соседний район - они как обращались в суд в своем районном центре, так и будут обращаться туда. Там будет помещение суда, в котором будут судьи, канцелярия, но юридически это будет окружной суд, объединенный с судами соседних районов. Если в конкретном районе по каким-то причинам судьи не будет, то у гражданина будет возможность обратиться в суд в соседнем районе", - пояснил он.