Доходы ГНФАР в 2018г от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA превысят $5,6 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) в 2018 году от продажи нефти и газа, приходящихся на долю Азербайджана в рамках соглашений о разделе продукции (PSA, СРП) прогнозируются в объеме $5 млрд 653,4 млн (9 млрд 723,8 млн манат), отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2018 год.
В частности, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в 2018 году прогнозируются на уровне $5 млрд 194,8 млн, от продажи прибыльного газа, добытого с месторождения Шах-Дениз - $428,9 млн.
Поступления в ГНФАР от продажи углеводородов, добытых с месторождений Кюрсанги–Гарабаглы в 2018 году прогнозируются в объеме $2,08 млн, Сураханы -Гарачухур – $3,25 млн, Зых-Говсаны – $0,87 млн, Мурадханлы-Джафарли-Зардаб – $2,39 млн, Нефтчала-Хыллы – $0,37 млн, Мишовдаг-Келаметдин – $1,43 млн, Кюровдаг - $2,02 млн, Балаханы-Сабунчу-Рамана -Кюрдаханы – $11,43 млн, с блока Бинагади – $4,11 млн, Бахар –Гум-дениз – $1,74 млн.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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