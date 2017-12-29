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Финансы 29.12.2017 16:29

Доходы ГНФАР в 2018г от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA превысят $5,6 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) в 2018 году от продажи нефти и газа, приходящихся на долю Азербайджана в рамках соглашений о разделе продукции (PSA, СРП) прогнозируются в объеме $5 млрд 653,4 млн (9 млрд 723,8 млн манат), отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2018 год.

В частности, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в 2018 году прогнозируются на уровне $5 млрд 194,8 млн, от продажи прибыльного газа, добытого с месторождения Шах-Дениз - $428,9 млн.

Поступления в ГНФАР от продажи углеводородов, добытых с месторождений Кюрсанги–Гарабаглы в 2018 году прогнозируются в объеме $2,08 млн, Сураханы -Гарачухур – $3,25 млн, Зых-Говсаны – $0,87 млн, Мурадханлы-Джафарли-Зардаб – $2,39 млн, Нефтчала-Хыллы – $0,37 млн, Мишовдаг-Келаметдин – $1,43 млн, Кюровдаг - $2,02 млн, Балаханы-Сабунчу-Рамана -Кюрдаханы – $11,43 млн, с блока Бинагади – $4,11 млн, Бахар –Гум-дениз – $1,74 млн.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, ДОХОДЫ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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