Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Сирией по Тартусу

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения с Сирией, предусматривающего расширение территории пункта материально-технического обеспечения РФ ВМФ РФ в районе порта Тартус.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон датирован 29 декабря.
Соглашение между РФ и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты САР было подписано в Дамаске 18 января 2017 года.
"Реализация соглашения отвечает интересам РФ, поскольку будет способствовать закреплению долгосрочного российского военного присутствия и обеспечению безопасности в регионе", - подчеркивается в пояснительной записке к соглашению.
Документ устанавливает международно-правовые основы, регулирующие условия нахождения пункта МТО ВМФ на территории САР, говорится в сопроводительных материалах.
Устанавливается, что сирийская сторона передает российской стороне в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельные участки и акватории в районе порта Тартус, а также объекты недвижимости согласно приложениям, не подлежащим официальному опубликованию.
Соглашением регулируются вопросы, связанные с установлением статуса личного состава, членов семей личного состава пункта МТО, членов экипажей, юрисдикцией пункта МТО. Определяются порядок регулирования имущественных отношений, связанных с использованием и обеспечением функционирования объектов движимого и недвижимого имущества, и условия использования земельных участков и акваторий.
В соответствии с соглашением личный состав пункта МТО, члены экипажей, а также движимое и недвижимое имущество пункта МТО обладают привилегиями и иммунитетами.
Регулируются также вопросы, которые касаются уголовного и административного преследования личного состава и членов семей личного состава пункта МТО, членов экипажей за совершенные преступления и правонарушения, возмещения ими причиненного ущерба.
Соглашением определяются порядок захода военных кораблей РФ в порты САР и выхода из них, порядок регистрации и перемещения транспортных средств, военной техники пункта МТО и личного автотранспорта в местах дислокации пункта МТО и вне их.
Документ регулирует и вопросы, касающиеся защиты информации, использования средств связи и радиоэлектронной борьбы пункта МТО, охраны мест его дислокации и применения оружия, допуска представителей компетентных органов сирийской стороны в места дислокации пункта.
Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.
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