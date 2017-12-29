На оснащение Вооруженных сил идет основная часть расходов бюджета Минобороны - замминистра

В бюджете Минобороны РФ есть две крупных составляющих - расходы на содержание Вооруженных сил (ВС) и расходы на их оснащение, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

"Первые составляют 40% бюджета, вторые - 60%", - уточнила она.

"Расходы на национальную оборону не равны расходам на содержание армии", - подчеркнула замминистра. Она сообщила, что в 2016 и 2017 годах расходы на оснащение превосходили расходы на содержание армии.

Говоря про 2018 год, Т.Шевцова заметила, что эта тенденция сохранится - "1,5 трлн - расходы на переоснащение, 1,3 трлн - расходы на содержание".

Она отметила, что расходы на оснащение - "это большие инвестиции в наш оборонно-промышленный комплекс, которые имеют мультипликативный эффект".

В частности, по разделу "расходы на оснащение ВС" с 2015 года налоговые платежи предприятий оборонно-промышленного комплекса в местные и региональные бюджеты составили 481 млрд рублей, на заработную плату - 444 млрд рублей".