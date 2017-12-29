Сотрудничество с ООН по линии миротворческих сил будет приоритетным для ОДКБ в 2018 году - пресс-секретарь

Сотрудничество с ООН в сфере миротворческой деятельности станет одним из приоритетов в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2018 году.
"Такую задачу поставил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, говоря о планах работы Секретариата Организации в 2018 году", - сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
По его словам, среди приоритетов - развитие сотрудничества со структурами Секретариата ООН.
"В первую очередь, - в вопросах глобальной миротворческой деятельности. А также - взаимодействие с другими международными организациями в сфере обеспечения безопасности и работу в сфере реализации скоординированной внешней политики государств - членов ОДКБ", - сказал В.Зайнетдинов.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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