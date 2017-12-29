Опрос: Человек года в политике - Путин, в культуре - Хворостовский, в спорте - Шипулин

Владимира Путина назвали политиком года респонденты фонда "Общественное мнение", сообщили в ФОМ.

Как показал опрос, 48% его участников среди политических и общественных деятелей выделили президента РФ. За ним следуют глава МИД РФ Сергей Лавров (5%); министр обороны Сергей Шойгу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (по 4%).

Среди тех, кого отметили по 1% респондентов - оппозиционер Алексей Навальный, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, премьер Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров и журналист Ксения Собчак. О том, что нет таких людей, заявили 10% респондентов, 26% затруднились с ответом.

В области науки, культуры и искусства человеком года, по мнению 5% опрошенных, стал певец Дмитрий Хворостовский. Режиссера Никиту Михалкова назвали 2% участников опроса, писателя-сатирика Михаила Задорнова, актера Константина Хабенского, дирижера Валерия Гергиева и режиссера Карена Шахназарова - по 1%. Затруднились с ответом три четверти россиян (73%).

Человеком года в спорте стал биатлонист Антон Шипулин (более 2%). Немного отстали от него Елена Исинбаева, Александр Поветкин, Евгения Медведева и Александр Овечкин (по 2%). Федор Емельяненко, Мария Шарапова и Евгений Плющенко получили по 1% голосов. 64% собеседников не дали ответа.

Репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше проведен среди 1500 респондентов - жителей 100 населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Личные формализованные интервью (face-to-face) проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.