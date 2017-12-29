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Дальнее зарубежье 29.12.2017 18:50

Трамп считает, что популярен не меньше Обамы "образца" декабря 2009 г., несмотря на сфабрикованное "российское дело"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что расследование "российского дела" не помешало ему сохранить неплохой уровень поддержки среди населения.

В опубликованном в "Твиттере" сообщении Д.Трамп приводит данные программы "Фокс энд френдс", выходящей в эфире телеканала "Фокс-ньюс", согласно которым президент пока идет вровень с показателями его предшественника Барака Обамы.

"Несмотря на то, что распространители "фейковых" новостей обожают рассуждать о моих так называемых "слабых" рейтингах поддержки, "Фокс энд френдс" только что показала, что по состоянию на 28 декабря 2017 года мой уровень поддержки - примерно такой же как у президента Обамы 28 декабря 2009 года, то есть около 47%", - отметил Д.Трамп.

"И это - несмотря на активное "негативное" освещение моей работы (в СМИ США - ИФ) и на сфабрикованное российское дело", - добавил он.

В настоящее время в США ведут серию расследований дела о том, была ли координация действий между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ перед американскими президентскими выборами 2016 года.

Д.Трамп регулярно называет это дело фальшивкой и обвиняет многие крупные американские СМИ в распространении не соответствующих действительности новостей о его работе на посту главы государства.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]