Unibank в 2018г рассчитывает получить прибыль в 15 млн манатов

Азербайджанский Unibank планирует в 2018 году увеличить прибыль в 7,5 раз – до 15 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

"Согласно утвержденному трехлетнему стратегическому плану и финансовому прогнозу, Unibank планирует получить прибыль в размере 15 млн манатов по итогам 2018 года", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что прибыль банка по итогам 2017 года составила 2 млн манатов.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров банка - ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и DEG (Немецкая инвестиционная корпорация).

А.Азизов