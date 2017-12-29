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Финансы 29.12.2017 17:19

Unibank в 2018г рассчитывает получить прибыль в 15 млн манатов

Азербайджанский Unibank планирует в 2018 году увеличить прибыль в 7,5 раз – до 15 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

"Согласно утвержденному трехлетнему стратегическому плану и финансовому прогнозу, Unibank планирует получить прибыль в размере 15 млн манатов по итогам 2018 года", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что прибыль банка по итогам 2017 года составила 2 млн манатов.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров банка - ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и DEG (Немецкая инвестиционная корпорация).

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ПРИБЫЛЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]