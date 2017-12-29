Азербайджанский "Unibank" увеличил уставный капитал на 5% - до 125 млн 686 тыс. 355,68 манатов за счет дополнительной эмиссии акций на 6 млн 28,96 манатов, отмечается в сообщении банка.

Unibank разместил 2 млн 208,893 тыс. акций номиналом в 2,72 манат за ценную бумагу.

В сообщении отмечается, что в результате докапитализации собственный капитал банка увеличился на 22 млн манатов – до 66 млн манатов.

"Докапитализация создает условия для дальнейшего успешного развития банка", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что в результате повышения уставного капитала несколько изменилась и доля акционеров. В частности, доля ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) в капитале сократилась до 18,49% с 19,41%, доля DEG (Немецкая инвестиционная корпорация) – увеличилась до 25,99% с 24,37%. Доля местных акционеров - физических лиц составит 45,74%.

Как сообщалось ранее, Unibank поэтапно планирует довести уставный капитал до 140,7 млн манатов.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

А.Азизов