В Азербайджане 29 декабря будет отмечаться как профессиональный праздник работников ASAN Xidmet

Профессиональный праздник работников "ASAN Xidmet" будет отмечаться в Азербайджане 29 декабря.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующее распоряжение.
В распоряжение отмечается, что первый Центр ASAN Xidmet начал функционировать в Азербайджане с 29 декабря 2012 года.
А.Азизов
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