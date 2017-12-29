В Азербайджане 29 декабря будет отмечаться как профессиональный праздник работников ASAN Xidmet

Профессиональный праздник работников "ASAN Xidmet" будет отмечаться в Азербайджане 29 декабря.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующее распоряжение.

В распоряжение отмечается, что первый Центр ASAN Xidmet начал функционировать в Азербайджане с 29 декабря 2012 года.

А.Азизов