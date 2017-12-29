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Социум 29.12.2017 17:41

В Азербайджане 29 декабря будет отмечаться как профессиональный праздник работников ASAN Xidmet

Профессиональный праздник работников "ASAN Xidmet" будет отмечаться в Азербайджане 29 декабря.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал соответствующее распоряжение.

В распоряжение отмечается, что первый Центр ASAN Xidmet начал функционировать в Азербайджане с 29 декабря 2012 года.

А.Азизов

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Тэги: ASAN, ПРАЗДНИК, ДЕНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]