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Финансы 29.12.2017 18:16

Azer-Turk Bank не испытывает проблем с ликвидностью - заявление

Коэффициент ликвидность азербайджанского "Azer-Turk Bank" составляет 133% при норме в 30%, отмечается в сообщении банка.

"Сегодня в ряде СМИ была распространена недостоверная информация о резком сокращении активов ряда финансово-кредитных учреждений, в том числе государственного Azer-Turk Bank. В текущем году спад активов составил 37%, а не 63%, как указывается в СМИ. Снижение активов нашего банка связано с объективными причинами, связанными с выплатами по депозитам, Центральному банку Азербайджана с целью погашения задолженности (Bank Standard - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Azer-Turk Bank подчеркивает, что капитальные позиции банка полностью соответствуют требованиям регулятора.

"В настоящее время коэффициент ликвидности банка составляет 133% при норме в 30%

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в двадцатку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ЛИКВИДНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]