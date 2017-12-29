Azer-Turk Bank не испытывает проблем с ликвидностью - заявление

Коэффициент ликвидность азербайджанского "Azer-Turk Bank" составляет 133% при норме в 30%, отмечается в сообщении банка.
"Сегодня в ряде СМИ была распространена недостоверная информация о резком сокращении активов ряда финансово-кредитных учреждений, в том числе государственного Azer-Turk Bank. В текущем году спад активов составил 37%, а не 63%, как указывается в СМИ. Снижение активов нашего банка связано с объективными причинами, связанными с выплатами по депозитам, Центральному банку Азербайджана с целью погашения задолженности (Bank Standard - ИФ)", - отмечается в сообщении.
Azer-Turk Bank подчеркивает, что капитальные позиции банка полностью соответствуют требованиям регулятора.
"В настоящее время коэффициент ликвидности банка составляет 133% при норме в 30%
Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в двадцатку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».
А.Азизов
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