Президент Азербайджана утвердил закон о запрете на курение в общественных местах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в пятницу закон «Об ограничении использования табачных изделий».
Документ опубликован на сайте главы государства.
Закон предусматривает запрет на курение несовершеннолетними, а также стимулирование продаж табачных изделий с помощью бесплатных сувениров и подарков.
Состоящий из 3 глав и 18 статей закон подразумевает запрет на курение в образовательных учреждениях, местах проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий, торговых объектах, ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания.
Также нельзя будет курить в гостиницах, учреждениях здравоохранения, реабилитационных центрах, санаториях, курортах, социальных объектах, театрах и кинотеатрах, на выставках, в читальных залах, библиотеках, музеях и других культурных учреждениях, в подземных и надземных переходах, автобусах (в том числе междугородних и международных), такси, в метро, на воздушном, железнодорожном, морском и речном транспорте, на автобусных остановках, вокзалах, речных и морских портах, аэропортах, лифтах, общих площадках многоквартирных зданий, на заправочных станциях, в зданиях и на предприятиях, в которых хранятся быстровоспламеняющиеся вещества, на детских площадках, пляжах, рабочих местах организаций, предприятий, управлений вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности.
Согласно документу, для защиты окружающей среды и предотвращения заболеваний, вызванных курением табака, государственные органы могут запрещать на отдельных участках, зданиях и объектах курение табака, менять налоговую и ценовую политику для снижения спроса на табачные изделия, запрещать или ограничивать продажу и рекламу табака и т.д.
А.Азизов
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